Kocaeli'de bariyere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Abdullah K'nin kullandığı, içinde yolcu bulunmayan 41 P 9457 plakalı servis minibüsü, D-100 kara yolu Osman Yılmaz Mahallesi'nde bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyer, aracın ön kısmına saplandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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