Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kullar Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 2 otomobil ile bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanana M.T, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Alsancak Caddesi'ndeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.