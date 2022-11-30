Kocaeli'de 17 yıllık faili meçhul cinayetin zanlısı yakalandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2005 yılında çiftçilikle uğraşan bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin komşusu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı doğrultusunda 17 yıllık faili meçhul cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı.

Ekipler, Alefli Mahallesi'nde 9 Eylül 2005'te koyunları otlatmak için gittiği arazide Seyfettin Arıcı'nın (57) av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin, cinayeti işlediği gerekçesiyle aralarında 1986 yılında yaşanan olay nedeniyle husumet bulunan komşusu S.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.