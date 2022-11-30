CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Kocaeli'de konuştu:

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, içinde bulunulan dijital devrimin gereklerinin hep beraber yerine getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Torun, İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen, çeşitli hizmet alanlarında kullanım imkanı sunan Çınar Kart'ın tanıtım programında yaptığı konuşmada, belediyelerinin güzel işler yaptığını, önemli birliktelikler ortaya koyduğunu söyledi. Bunun örneklerinden birini de İzmit'te gördüklerini aktaran Torun, vatandaşların Çınar Kart'ın avantajlarından faydalanacağını kaydetti.

Torun, bu kartla kullanıcıların teknolojinin kendilerine sunduğu önemli avantajlara da sahip olacağını dile getirerek şöyle devam etti:



"Artık zamanımız çok kıymetli, teknoloji bize çok yeni fırsatlar sunuyor. Bunu da değerlendirmek zorundayız. Eskiden belli ödemelerimiz ve sorumluluklarımız yoktu ama bu dijital çağ bize yepyeni fırsatlar sunuyor. Bizim de bunları değerlendirmemiz lazım. Hep deriz ya sanayi devrimini kaçırdık, bununla ilgili eleştirilerimizi sıralarız. Bazı yaşadığımız eksiklikleri sanayi devrimine geç kavuşmaktan olduğunu söyleriz. Şimdi dijital devrimin içindeyiz, bunun da gereklerini hep beraber yerine getirmek durumundayız. Bunu sağladıkları için iki belediye başkanıma da teşekkür ediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sadece İzmit'e değil, birçok belediyeye destek olduğunu aktaran Torun, "Olağanüstü projeler gerçekleştiriyor. Bunu kendisi de söyledi; sadece bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelere değil, hem Millet İttifakı'nın belediyelerine hem de AK Parti ve diğer belediyelere de ayrım yapmadan, talep eden, ihtiyacı olan belediyelere de katkı sunuyor." ifadesini kullandı.

Torun, belediyelerinin sosyal yardımları 4-5 kat artırdığını belirterek Türkiye genelinde belediyelerinin yaptığı öğrenci yurdu, kreş ve diğer çalışmalardan bahsetti.

- "Akıllı şehir teknolojileri kentlerimizin geleceği için önemli"

İmamoğlu da teknoloji gelişiminin herkese fayda sağladığına değinerek Çınar Kart'ın İzmitlilerin hayatına kolaylıklar getireceğine inandıklarını anlattı. Yerel yönetimler olarak hemşehrilerinin hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak için çözümler sunacak projeler geliştirmekle sorumlu olduklarını dile getiren İmamoğlu, akıllı şehir teknolojilerinin kentlerin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, kentleşmenin dünyanın artık önemli bir konusu olduğunu aktararak İstanbulkart'ı bir ulaşım kartının çok daha ötesinde, yaşamın her anına dokunarak katkı sunan bir karta dönüştürdüklerini dile getirdi. Bu çabanın önemli sonuçlara ulaştığına işaret eden İmamoğlu, kartın 100 bin noktada hizmet veren şehir yaşam kartına dönüştüğünü söyledi.

İmamoğlu, İstanbulluların hayatını kolaylaştıran kartı komşuları İzmitlilerin de hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:



"İzmit Belediyesi sınırlarında yaşayanların kullanımına sunacağımız Çınar Kart, İstanbul içi ulaşımdan tutun İstanbulkart'ın geçtiği o 100 bin noktanın tamamında kullanabileceğiniz bir karta dönüşüyor. İzmit'teki anlaşmalı noktalarda da Çınar Kart'ı kullanacağınız gibi İstanbul'un da birçok noktasında kullanılabilecek olması, sanıyorum yanı başımızdaki komşu kentte çok büyük ses getirecek."

- "Çınar Kart iki şehri birleştiriyor"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise Çınar Kart'ın iki şehri birleştiren, vatandaşların tek kartla İzmit ve İstanbul'da avantajlı hizmetten yararlanabileceği ortak bir uygulama olduğunu vurguladı.

Hürriyet, Çınar Kart'ın toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem esnafa hem de vatandaşa katkı sağlayacağına dikkati çekerek kartla vatandaşların sosyal, sportif ve kültürel tüm aktivitelerden indirimli veya ücretsiz faydalanabileceğini, kartın İstanbul'da İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, üniversite öğrencilerine Çınar Kart verdi.

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