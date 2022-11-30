Kocaeli'nin acil toplanma alanları belediyenin "e-Kocaeli" uygulamasına yüklendi

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KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, afet durumlarında kullanılmak üzere 338 acil toplanma alanının konumu web tabanlı "Şehir Rehberi" ve "e-Kocaeli" mobil uygulamasına yüklendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, olası afetlere hazırlık çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşıp toplanabileceği güvenli alanların İçişleri Bakanlığınca belirlendiği aktarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ise sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için yeni bir çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olası afet durumlarında vatandaşların toplanması gereken Acil Toplanma Alanlarının konumu web tabanlı Şehir Rehberi ve e-Kocaeli mobil uygulamasına yüklendi. Uygulamalar üzerinden kişi kendisine en yakın toplanma alanının yanı sıra il genelindeki diğer toplanma alanlarını da görebilecek. Alana nasıl ulaşacağı konusunda navigasyon ile bilgilendirilecek. Başiskele'de 22, Çayırova'da 9, Darıca'da 26, Derince'de 28, Dilovası'nda 9, Gölcük'te 50, İzmit'te 66, Kandıra'da 9, Karamürsel'de 24, Kartepe'de 11, Gebze'de 38 ve Körfez'de 46 olmak üzere 338 acil toplanma alanına web tabanlı Şehir Rehberi ve e-Kocaeli mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanacak."

Açıklamada, alanların güncellemesinin belirli periyodlarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan coğrafi verilere göre yapılacağı ifade edildi.

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