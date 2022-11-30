Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, araç alım-satım, otomobil yedek parça ithalat-ihracat yapılması vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Polis ekipleri, dolandırıcılık yaptığını belirlenen Kamerun uyruklu F.F'yi yakaladı.

Üst aramasında sahte kimlik çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanan şüpheli F.F, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.







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