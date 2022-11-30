Kocaeli'de kağıt toplayıcısı genç evinde ölü bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı genç evinde ölü bulundu.

Sultan Orhan Mahallesi 1169 Sokak'ta ikamet eden Afganistan uyruklu Vesih Seydi'den (25) haber alamayan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık görevlileri, Seydi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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