Kocaeli'de kış lastiği denetimi yapıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, polis ekiplerince ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Otogar mevkisi ile kentin farklı noktalarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları durdurarak lastiklerin diş derinliğini kontrol etti.

Ekipler, kış tipi lastik takmış ancak yasal lastik derinliği 4 milimetre altında olan araç sürücülerine 1152 lira ceza uyguladı.

Öte yandan, denetimlerde araç takografları ve emniyet kemeri kontrolleri de yapıldı.

Şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Yusuf Yıldız Atmaca, gazetecilere, "Kış lastiği çok önemli. Yağışlı, karlı, buzlu havalarda, zeminin ıslak zamanlarında çok önemlidir. Kış lastiklerimizi takalım, can güvenliğimizi sokağa atmayalım. Lütfen ihmal etmeyelim." dedi.



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