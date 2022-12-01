İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi meclis toplantısı yapıldı

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KOCAELİ (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, yeni dönem ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Şube binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'nin stratejik konuma sahip olduğunu, yalnızca "sanayi şehri" olmadığını, aynı zamanda bilim, teknoloji, ticaret, bilişim ve inovasyon şehri olduğunu söyledi.



Daha sistematik yol haritası çizilmesi gerektiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşlar bir araya gelerek yeni baştan bir vizyon belgesi ortaya koymalı, ortak bir yol haritası çizmeliyiz. Denizde ne zaman yükselmişsek devletimiz güçlenmiş, denizlerde zayıfladıkça üzülmüşüz. Denizlerde başarılı olmak sizlerin elinde. Potansiyel olarak güçlüyüz. Dün büyüktük, bugün de büyük olacağız. Ben inanıyorum başarılı olacağız."

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de ihracata ilişkin rakamsal verileri paylaştı.



Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer ise denizcilik sektöründe iş yapabilmek için sanayiye, ticaret ve üretime ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Vali Yavuz ile katılımcılar, şube binasında açılan sanatçı Güvenç Taşer'e ait "Hat ve Resim Sergisi"ni de gezdi.

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