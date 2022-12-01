Kocaeli'de müştemilatta çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müştemilatta çıkan yangın söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan bir gecekondunun bahçesindeki müştemilatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında müştemilat kullanılmaz hale geldi.



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