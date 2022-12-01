Gölcük Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, üç gündem maddesi görüşüldü.

Maddelerin ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda, kullanılmayan 1983 model 4 greyderin, İznik Belediyesine bedelsiz olarak devri oy birliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.