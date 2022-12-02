Vali Yavuz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 3 Aralık'ın, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkati çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla belirlenmiş bir gün olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların, sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin, medeni bir toplum olmanın zaruretlerinden olduğuna işaret eden Yavuz, engelliliğin, sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husus olduğunu vurguladı.

Engelli kişilerin, yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklardan olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan biri de o ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı altyapı, sosyal ve kültürel, eğitim, iş, sağlık, barınma ve destek hizmetleri gibi kamusal hizmetlerin yaygınlığı ve kalitesidir. İnsanı merkez alan ve bütün hizmet sunumlarında insanı önceleyen, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden ve insanı “Yaratılmışların en şereflisi” olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bu minvalde daha yaşanabilir, daha müreffeh köyler, şehirler ve mekanlar inşa edip bütün hizmetlerimizi, altyapılarımızı, okullarımızı, spor alanlarımızı, kamu hizmet binalarımızı, yol ve park alanlarımızı, sokaklarımızı bu anlayışla donatıp hizmet sunum felsefemizi bu anlayışla şekillendirerek engelli vatandaşlarımızın yaşamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya büyük özen göstermekteyiz."

Vali Yavuz, bu anlamda, engelli bireylere ve ebeveynlerine, eğitimden sağlığa, ulaşımdan belediye hizmetlerine, istihdamdan sosyal yardımlara, sosyal güvenlik hizmetine kadar çok geniş bir alanda çeşitli haklar sağlandığını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri, toplum ve sosyal hayatın içinde yer alabilmeleri için kamu binalarında ve şehirleşmede gerekli düzenleme ve uygulamalar yapılmış ve yapılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuzu belirterek, selam ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



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