Karamürsel'de polis memurları engelli bireylerle buluştu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla emniyet müdürlüğü personeli engelli bireylerle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen ve polis memurları, Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki bir otelde düzenlediği programa katıldı.

Emniyet personeli tarafından özel gereksinimli çocuklarla çeşitli hediyeler verdi.

İşleyen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, suç ve suçlularla mücadelenin yanı sıra özel gereksinimli vatandaşların ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini kaydetti.



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