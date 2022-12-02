Karamürsel'de polis memurları engelli bireylerle buluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla emniyet müdürlüğü personeli engelli bireylerle bir araya geldi.
İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen ve polis memurları, Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki bir otelde düzenlediği programa katıldı.
Emniyet personeli tarafından özel gereksinimli çocuklarla çeşitli hediyeler verdi.
İşleyen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, suç ve suçlularla mücadelenin yanı sıra özel gereksinimli vatandaşların ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini kaydetti.