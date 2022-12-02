Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile SBÜ arasında iş birliği yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinin Gebze hizmet binasında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık katıldı.

Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, Kocaeli'de tarımsal üretimin ve ürünlerin katma değerinin artırılması doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Şehir tarımı ve TABİP'in geliştirilmesi, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının bilimsel akılla yürütülmesi için İSÜ ile iş birliği yapacaklarını belirten Büyükakın, "Bu iş birliği, TABİP kapsamında, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, tesislerde işlenmesi, kozmetik ürünlerin yapılması ve ilaç endüstrisine yönelik daha geniş ve derinlemesine çalışmalar yapmak için önemli katkı sağlayacak." dedi.

Tarımın desteklenmesi, tarımda katma değerin artırılması ve bilimsel tekniklerle tarımsal faaliyetlerin buluşturulması konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Büyükakın, son dönemde, gıda güvenliği riskinin dünyada çok ciddi boyutlara ulaştığını, aynı zamanda ulusal güvenlik sorunu haline gelmesi nedeniyle şehir tarımı konusunun, özellikle belediyelerin en temel meselelerinden biri haline geldiğini sözlerine ekledi.

Rektör Erdöl de özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ve diğer hususlarda yapabilecekleri işlemler için iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Üniversitemizin, laboratuvar ve insan kaynağı bakımından oldukça kapasiteli olduğunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de bu konularda çok tecrübeli olduğunu, çok büyük birikimi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle bu konuda bizlere destek veren Kocaeli Valiliğimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmaların, Kocaeli, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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