Kocaeli'de antika eşya hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir depodaki antika eşyaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi'ndeki bir depodan antika eşyaların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli oldukları belirlenen E.O, E.O, T.O, S.D. ve M.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O. ve E.O. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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