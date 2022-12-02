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Kocaeli'de 123 bin 100 kaçak makaron yakalandı

AA

Kocaeli'de 123 bin 100 kaçak makaron yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 123 bin 100 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Derince'deki bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde ve önündeki 3 araçta yapılan arama sonucunda 114 bin 400'ü boş, 8 bin 700'ü içi tütün doldurulmuş halde toplam 123 bin 100 gümrük kaçağı makaron,
3 kompresör, 2 sigara sarma makinesi, 2 hava kurutma makinesi, 20 kilogram kıyılmış tütün yakalandı.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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