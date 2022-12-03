Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin tıra çarpması nedeniyle 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden H.T'nin kullandığı 54 AY 119 plakalı otomobil, Köseköy mevkisinde, aynı yönde seyreden Z.K. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü H.T ile İ.Ş, G.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Sürücünün yanında oturan İ.Ş, kendi imkanlarıyla yaralı halde araçtan çıkarken olay yerinde sinir krizi geçirdi. "Onlar benim arkadaşlarım" diyerek ağlayan yaralı genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Otomobilde sıkışan diğer yaralılar ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

Çevredeki hastanelere sevk edilen 4 yaralıdan sürücü H.T, G.K. ve ismi öğrenilemeyen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışının durduğu yolun Ankara yönü, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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