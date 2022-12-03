Özel sporcular başarılarıyla engelleri aşıyor

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KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, "Sporun yanında, aslında ümitleri tükenmiş ailelere ümit oluyoruz. Özel sporcuların başarıları dünyada ses oluyor. Bize imkan verilirse, destek olunursa, her şeyi başarabiliriz." dedi.

Aydın, AA muhabirine, özel çocuklara imkan tanıyıp, başarılar elde ettiklerini belirterek, yıllar önce evlere kapatılan bu çocukların son yıllarda devletin verdiği destekle sahalara indiğini ve spor yaptığını söyledi.

Ailelerin çocuklarının elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Aldıkları madalyalar ailelere umut oluyor. Sporun yanında, aslında ümitleri tükenmiş ailelere ümit oluyoruz. Özel sporcuların bu başarıları dünyada ses oluyor. Bize imkan verilirse, destek olunursa, her şeyi başarabiliriz. Son yıllarda engelliler altın çağını yaşıyor. Artık belediyeler, valilikler, bakanlıklar bize tüm kapılarını açtı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın engelli çocukları kucaklaması... Son yıllarda engelliler, birinci sınıf vatandaş oldular. Engellilerin atanması, engelli antrenörler, engelli öğretmenler, engelli sağlık personeli... Artık imkan verildi. Onlar bizim bir parçamız. Onlar bizim kardeşlerimiz."

Aydın, özel bireylerin her zaman hayatın içinde olacağını aktararak, Türkiye'de yapılacak spor organizasyonlarının, yurt dışındaki yarışmalarda madalya almalarına katkı sağlayacağını kaydetti.





- "Amacımız engellileri evden çıkarıp, spor yaptırmak"





Özel sporcu sayısının her geçen gün artığına işaret eden Aydın, "Federasyonumuz 81 ilde de var. Amacımız sosyal sorumluluk projesi içinde engellileri evden çıkarıp, spor yaptırmak. Kadınlar atletizmde dünya şampiyonluğu, masa tenisinde dünya şampiyonluğu, yüzmede Avrupa şampiyonluğu gibi büyük başarılara da imza atıyoruz. Paris Paralimpik Oyunları'na özel sporcular 6 kota alarak büyük bir başarı kazanmıştır." diye konuştu.

Aydın, engelli çocukların imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini gösterdiklerini, daha çok aile ve çocuğa dokunmak istediklerini dile getirerek, "Bu çocuklarımızın evlerine gittiğiniz zaman madalya köşeleri görürsünüz. Okuyamayan, herhangi bir meslek sahibi olamayan bir özel yavrunun annesinin bütün ümidi tükeniyor ama o anne alınan bir madalyayla, 'Benim çocuğum da başarabiliyor.' diyor. Bu çocukların gerek Avrupa'da gerek dünyada Türk bayrağını dalgalandırması çok önemli. İnşallah 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda özel sporcular madalya alacak." ifadelerini kullandı.

Özel sporcuların başarılarıyla kendilerinden daha çok söz ettireceklerini dile getiren Aydın, "2022 yılında özel sporcular yurt dışında 130 defa İstiklal Marşı'nı okuttu. Atletizm takımımız Polonya'da kürsüye çıktığında, bütün Avrupa onları ayakta alkışladı. Aynı zamanda ülkemizin tanıtımında da bir misyon üstleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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