Kocaeli'de çevreyi kirleten 2 iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çevreye kötü koku yayan ve hava kirliliğine neden olan 2 iş yerinin faaliyetine son verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kirazpınar Mahallesi sakinlerinden bölgede koku kirliliği yaşandığı konusunda şikayetler gelmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Bölgede denetim yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 iş yerinin çevreye kötü koku yaydığını belirledi.

Ekipler, "iş yeri açma ve çalışma ruhsatı" olmadan hizmet verdiği belirlenen 2 iş yerinin faaliyetinin sonlandırılması konusunu Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme Kuruluna sevk etti.

Büyükşehir Belediye Belediyesi Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulu, çevre sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan 2 iş yerinin faaliyetten men edilmesini kararlaştırdı.

Zabıta ekipleri, kararın ardından iş yerlerini mühürledi.

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