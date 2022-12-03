Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 41 AKN 029 plakalı otomobil, Arapçeşme Mahallesi 1082/2 Sokak'ta yoldan çıktı.

Kazada, otomobil sürücüsü A.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.













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