Gölcük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtpark'ta program düzenlendi.
Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.
Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Belediye Başkan Sezer, 3 Aralık'ın farkındalık günü olduğunu belirterek, "Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık." dedi.
Engelli bireylere yönelik çalışmalarından bahseden Sezer, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Dernek başkanı Bat da kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere şükranlarını sundu.