Özel gereksinimli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de polis olmayı hayal eden özel gereksinimli gencin bu isteği, sembolik olarak bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.



Dilovası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Yusuf Gür'ün sosyal medyaya platformlarında paylaştığı videoda, "Başkanım, çok selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. Bir de özellikle beni bir kere polis yapın. Polislerle görüşmek istiyorum. Lütfen bu ricamı kırmayın." sözleri üzerine Belediye Başkanı Hamza Şayir harekete geçti.

Şayir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile irtibata kurarak Yusuf Gür'ün hayalini gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince evinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gür, polis üniforması giydirilerek konvoy eşliğinde emniyet binasında dolaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şayir, Yusuf Gür'ün kendisine bir video gönderdiğini ve hayalinde emniyete girmek ve o anı yaşamak olduğunu kaydetti.

Kendilerinin de de bunu İl Emniyet Müdürlüğüyle paylaştığını aktaran Şayir, "Bizi kırmadılar, tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu mutluluğu beraber paylaştık, Yusuf kardeşimiz de çok mutlu oldu. Aslında kelimelere dökmek zor, zaten mimik ve davranışlarıyla kendini hissettirdi. Mimikleri ve davranışlarıyla onun heyecanını hep birlikte yaşadık. İyi ki böyle bir çalışmayı yapmışız, biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Duygulu anlar yaşayan Gür'ün babası Mehmet Gür de sürecin oğlunun video çekmesiyle başladığını anlatarak, "Yalnız olmadığımızı hissettirdiler. Cenabıhak bütün emniyet teşkilatımıza, devletimize, milletimize zeval vermesin." açıklamasında bulundu.



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