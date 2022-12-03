Kocaeli'de kuzeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kuzeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.
Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak'ta, Soner T. (43) ile aynı apartmanda yaşayan ve evinin bahçesinde çalışan amcası Hasan T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Babasının, kuzeni tarafından darbedildiğini gören Tamer T. (43), evinin balkonundan silahla kuzeni Soner T'ye ateş açtı. Soner T, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soner T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Tamer T'yi gözaltına aldı.