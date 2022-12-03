Kocaeli'de 2 çocuk annesi tamir yapabilmek için kaynakçılık öğrendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Vildan Demir, çalıştığı okulda ve evde tamirat yapabilmek için Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) kaynakçılık kursuna katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'te ikamet eden Demir, küçük yaşta babasından gördüğü kaynakçılığa merak sararak SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezine başvurdu.

Merkezde açılan "Örtülü Elektrot ve Ark Kaynağı Kursu"na katılan Demir genellikle erkek kursiyerlerin tercih ettiği kaynakçılık eğitimi almaya başladı.

Metalleri kesip birleştirirken birçok zorlukla karşılaşan Demir, kaynak yaparken çalışacağı ortamda gereken alet ve malzemeleri belirleyip düzenleme yaparak metaller üzerindeki şekil bozukluklarını gidermeyi ve metaller üzerinde eğme bükme yapabilmeyi öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, ücretsiz eğitim almanın kendileri için büyük avantaj olduğunu belirterek "Ev işlerinin yanı sıra tamirat işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Kaynak yapmayı öğrenerek hem çalıştığım okulda hem de evde tamirat gerektiren eksikleri kendim yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Atatürk Ortaokulunda hizmetli olarak görev yaptığını aktaran Demir, "Kaynak işini daha önce babamdan görmüştüm çok meraklı olmama rağmen babam bana çok fazla öğretmedi. Daha sonra çalıştığım okulda çeşitli tamirat ihtiyaçları olmaya başladı. Ben de hem okulda hem de evde bu tür kırık çıkıkları tamir etmek için bu işi en iyi öğrenebileceğim yeri araştırmaya başladım. KO-MEK benim için çok iyi bir fırsat oldu. Burada arkadaş ortamı ve eğitim şartları çok iyi." dedi.

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