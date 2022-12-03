Kocaeli'de tıra çarpan otomobilde yaralanan genç kız hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsünün ardından aynı araçta yaralanan genç kız da yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunun Köseköy mevkisindeki kaza sonrası Gebze ilçesinde Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Nisa Nur Sofu (18) hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren sürücü Hüseyin Tıknaz'ın (27) cenazesi, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Yeni Cami'ye getirildi. Uçak teknisyeni olduğu belirtilen Tıknaz'ın naaşı, ailesi ve yakınlarından helallik alınmasının ardından ikindi vakti kılınan namaz sonrası aile mezarlığında defnedildi.

Nisa Nur Sofu'nun cenazesi ise memleketi Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Gülistan Koçak ile İbrahim Şimşek'in tedavileri hastanede devam ediyor.

Ankara yönüne giden Hüseyin Tıknaz'ın kullandığı 54 AY 119 plakalı otomobil, Köseköy mevkisinde aynı yönde seyreden Z.K. yönetimindeki tırın dorsesine arkasından çarpmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Tıknaz ile araçtaki arkadaşları Gülistan Koçak, Nisa Nur Sofu ve İbrahim Şimşek yaralanmıştı.

Sürücünün yanında oturan İbrahim Şimşek, kendi imkanlarıyla yaralı halde araçtan çıkarken olay yerinde sinir krizi geçirmiş, "Onlar benim arkadaşlarım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

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