Kocaeli'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Kayacık Mahallesi'nde D-130 Karayolu'nda yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan R.Y'ye (72) sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen bir araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen R.Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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