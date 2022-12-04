Kocaeli'de devrilen kağıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Körfez gişeleri bağlantı yolunda kağıt yüklü bir tır devrildi.

İsmail Örnek idaresindeki 41 VD 116 plakalı tır, otoyolun Körfez gişeleri bağlantı yolunda virajı dönerken devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Örnek, yan yatan araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Örnek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bağlantı yolundaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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