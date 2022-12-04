AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kocaeli'de konuştu:

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KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 2023 seçimlerinin de galibinin, AK Parti ve Cumhur İttifakı olacağını söyledi.

Keşir, partisinin Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, AK Parti döneminde kadınlar için önemli çalışma ve düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Kızların üniversiteye erişme oranının, bugün yüzde 49'a ulaştığını hatırlatan Keşir, erkeklerde bu oranın, yüzde 40 olduğunu kaydetti.

Ayşe Keşir, AK Parti'nin aynı zamanda bir kadın hareketi olduğunu dile getirerek, kadınların sorun yaşadığı alanlarda yaptıkları çalışmaları katılımcılara anlattı.

Kamuda kadın çalışan oranının, yüzde 40'ı aştığını aktaran Keşir, "Bugün kamuda çalışan hakimlerin yüzde 45'i kadın, avukatların yüzde 46'sı kadın, sağlık sektöründe çalışanların yüzde 56'sı kadın, eğitimde çalışanların kamuda yüzde 60'ı kadın. Kim yaptı bunları? Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları yaptı. Anayasaya eşitlik ilkesini, kadın erkek eşittir ilkesini kim getirdi? AK Parti getirdi. Eşit işe, eşit fırsat düzenlemesini 2005'te kim yaptı? AK Parti yaptı." diye konuştu.

Kadınların yürüyüşünü, kimsenin durduramayacağını vurgulayan Keşir, Anadolu'nun kız çocukları ve kadınlarının, kamuda, eğitimde, siyasette ve çalışma hayatında koşmaya devam edeceğini dile getirdi.

- "Türkiye'yi kadın erkek omuz omuza hep birlikte inşa edeceğiz"

Keşir, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nın, 5,5 milyon üyesi olan dünyanın en büyük siyasi kadın hareketi olduğuna işaret ederek, 81 ilde ve 922 ilçede teşkilatlarının bulunduğunu aktardı.

Türkiye'de 500 bini aşan, aktif siyaset yapan gönüllü kadınların bulunduğunu dile getiren Keşir, şunları paylaştı:

"Bu kadınlar memleket sevdalısı, bu kadınlar sokaklarına, mahallelerine, şehirlerine hizmet götürmeye sevdalı kadınlar, bu kadınlar Nene Hatun'un torunları, bu kadınlar Şerife Bacı'nın torunları. Tıpkı kurtuluş mücadelesini kadın erkek omuz omuza yaptığımız gibi büyük Türkiye'yi kadın erkek omuz omuza hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü bizim davamız var. Çünkü bizim bu memleket için hayalimiz var, iddiamız var. Bunu 85 milyon, kadın erkek, omuz omuza gerçekleştireceğiz."

Gönül almadan, oy alınamayacağını belirten Keşir, "Onun için kadın kolları teşkilatımızın birinci görevi, çalmadık kapı bırakmadan, sandık sandık, sokak sokak gidilmedik ev bırakmamak ve önce gönül almak, hastanın, dertlinin yanında olmak. Vatandaşın iyi gününde, kötü gününde, düğününde cenazesinde, hastasında yanında olmak. Önce gönül alacağız. Gönül almadan oy alamayız." ifadesini kullandı.

Keşir, "Tıpkı daha önce girdiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinin de galibi, AK Parti ve Cumhur İttifakı olacaktır" diyerek, bu zaferin, kadınların omzunda yükseleceğini vurguladı.

Daha sonra partilerinde geçmiş dönemlerde yöneticilik yapanlara plaket veren Keşir ve beraberindekiler, partiye yeni katılan üyelere de rozet taktı.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

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