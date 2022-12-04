Kocaeli'de kuzenini silahla öldüren kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak'ta, dün kuzeni Soner T'yi silahla öldürdüğü için gözaltına alınan Tamer T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen Tamer T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soner T. (43) ile aynı apartmanda yaşayan ve evinin bahçesinde çalışan amcası Hasan T. arasında tartışma çıkmış, babasının, kuzeni tarafından darbedildiğini gören Tamer T. (43), evinin balkonundan silahla kuzeni Soner T'ye ateş açmıştı.

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Soner T. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Tamer T. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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