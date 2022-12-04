Kocaeli'de 84 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kişinin çantasında 84 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gebze Otogarı'nda durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerce şüphelinin çantasında yapılan aramada, 84 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.