Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hacı Halil Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yedi kişilik bir grup ile Umut Can Toprak (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Can Toprak, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, 7 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.