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Bakan Soylu, Kocaeli ve Sakarya'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu: (1)

AA

Bakan Soylu, Kocaeli ve Sakarya'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu: (1)

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 269 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 20 operasyon yaptıklarını, Sakarya ve Kocaeli'de 21'inci ve 22'nci operasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Kökünü Kurutma Operasyonu" için sabah Sakarya'da olduklarını şimdi de Kocaeli'ye geldiklerini aktaran Soylu, sabah 04.30 gibi Kocaeli'de operasyona başlandığını belirtti.

Saat 05.30 sıralarında da Sakarya'daki ekibin operasyona çıktığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 aylık projeli çalışma sonucunda gerçekleştirilen bir operasyon olarak, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcılarıyla, torbacılarla, bunları çekip çeviren organize suç liderlerine yapılan mücadele ile ilgili bu sabah yine hem Sakarya'da hem Kocaeli'de başarılı bir operasyon gerçekleşti. 3 aylık bir projeli çalışma bu. Kocaeli merkezli 111 ve Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplamda 307 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere gerçekleşen operasyonda 2 ilde yaklaşık 2 bin 67 arkadaşımız, kahraman polisimiz, aynı zamanda 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımlarıyla eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269'u şu ana kadar gözaltına alındı."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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