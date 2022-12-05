Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

A.K. idaresindeki 42 KB 077 beton mikseri, Diliskelesi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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