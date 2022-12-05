Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kadın tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hükümlü olarak bulunduğu Gebze M Tipi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 1 Aralık'ta tahliye edilen Ş.M'nin, cezaevinde terör örgütü propagandası yaptığının belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Çalışma sonucu gözaltına alınan Ş.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ş.M. tutuklandı.

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