Gölcük'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yılı kutlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KOCAELİ (AA) - Gölcük'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'ta düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kadınların 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde cumhuriyeti taçlandıran önemli bir gelişme olarak seçme ve seçilme hakkına sahip olduklarını belirterek, bu tarihte dünya ve Avrupa'daki pek çok ülkede kadının seçme ve seçilme hakkının bulunmadığını kaydetti.

Bu hakkın cumhuriyetin kazanımları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değerin sembolü mahiyetinde olduğunu ifade eden Sezer, o günden sonra kadınların sosyal hayatın her alanında yer aldıkları gibi siyasetin içinde de bulunduklarını bildirdi.

Törene, Sezer'in yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Tunalı Özgören, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.