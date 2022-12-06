Kocaeli'de minibüsle çarpışan fork-liftin sürücüsü yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüs ile fork-liftin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1179 Sokak'ta Mehmet U. idaresindeki 34 UV 6733 plakalı minibüs ile metal fabrikasında çalışan Yüksel A'nın kullandığı fork-lift çarpıştı.

Kazada yaralanan fork-lift operatörü Yüksel A. olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Minibüs sürücüsü Mehmet U. ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, Yüksel A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.