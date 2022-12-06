Bilişim Vadisi, ulusal ve uluslararası ölçekteki atılımlarla gücünü artırıyor

KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin marka değerinin 4 yıl önceki süreçle bakıldığında 10 katına çıktığını belirterek, "Bilişim Vadisi'nin marka değerini uluslararası alana da taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen süreçte Bilişim Vadisi Bakü'yle de bu koridoru Bakü'ye kadar uzattığımızı göreceksiniz." dedi.

Bilişim Vadisi'nin Kocaeli Merkez Kampüsü'nde düzenlenen basın toplantısında, Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'ne ilişkin çeşitli bilgileri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından basın mensuplarının katılımıyla teknik gezi gerçekleştirildi.

Gezide, kampüste yer alan bazı firmaların yetkilileri, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kampüsün içerisinde bulunan Ecole 42 yazılım okulu, Kuluçka İşletme Merkezi ve birçok alana dair de yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, teknik gezinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilişim Vadisi'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile mega teknoloji koridoru kurma vizyonunun adı olduğunu söyledi.

Kocaeli Merkez Kampüs ile beraber bu koridoru İstanbul'a ve İzmir'e de taşıdıklarını aktaran İbrahimcioğlu, "Hem İstanbul'daki kampüsümüz çalışır vaziyette faaliyete girmiş oldu hem de İzmir'dekini de en kısa sürede hizmete açmış ve bu koridorun ulusal anlamda Türkiye içerisindeki ayağını tamamlamış olacağız. Diğer taraftan, bu mega teknoloji koridoru vizyonu ile Bilişim Vadisi'nin marka değerini yukarıya doğru çıkarttık. Bilişim Vadisi'nin marka değerini uluslararası alana da taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen süreçte Bilişim Vadisi Bakü'yle de bu koridoru Bakü'ye kadar uzattığımızı göreceksiniz." diye konuştu.

- "Savunma sanayisindeki başarıları sivil teknolojiler alanına kaydırmak istiyoruz"

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin marka değerinin 4 yıl önceki süreçle bakıldığında 10 katına çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Marka değerimizin yukarı çıkmış olması, Bilişim Vadisi mega teknoloji koridorunu kurma vizyonumuzun da misyonlarından, eylem planlarından bir tanesiydi. O süreçte de bunu takip ettik. Bilişim Vadisi'ni değerlendirirken şöyle değerlendirmek lazım, biz her noktada tematik alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oluşturduğumuz tema da bizi odaklanmaya getiriyor. 6 tane odak teknolojimizin tamamı sivil teknolojiler alanında. 20 yıllık savunma sanayisindeki bilgi, birikim ve başarıları biz sivil teknolojiler alanına kaydırmak ve bu tarafta da aynı başarıları hatta daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bu 6 dikeyden birincisi mobiliteydi. Mobilite temelinde hepimizin bildiği TOGG var. Diğer taraftan bir mobilite ekosistemini oluşturduk. Bugün Bilişim Vadisi'nde 120 mobilite alanında çalışan şirket var. Bu bir ekosistem inşasıdır.

Bilişim Vadisi olarak tematik alanları belirledikten sonra bir ekosistem kuruyoruz. Bu ekosistemi mobilitede oluşturduk. Ardından bir Mobilite Hızlandırma Programı, 2 yıl devam ettirdiğimiz bir program. Bu programla ekosistemi geliştirmeye ve sadece kampüs içlerinde olmayan, dışarıdan da hem uluslararası hem de ulusalda teknoloji girişimcilerini bu ekosistemin birer paydaşı yapıyoruz."

Girişimcilere çağrıda bulunan İbrahimcioğlu, "Söylediğimiz sivil teknoloji alanında 6 dikey, bunların içerisinde mobilite, bağlantı teknolojileri, siber güvenlik, tasarım, akıllı şehirler ve oyun teknolojileri mevcut. Tüm bu alanlarda girişimcilik yapan, 'bunlarla ilgili fikrim var, projem var, üretmek istiyorum' diyen tüm gençlere, girişimcilerimize Bilişim Vadisi kampüslerimizde hizmet vermek istiyoruz. Buyursunlar gelsinler." dedi.



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