İzmit Belediyesi Meclis toplantısında rahatsızlanan vatandaş hastaneye kaldırıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediye Meclisi aralık ayı toplantısını izlediği sırada rahatsızlanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İzmit Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlık ettiği meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü.

Görüşmeler sırasında bir izleyici fenalaştı.

Başkan Hürriyet tarafından toplantıya ara verildi.

İzleyiciye ilk müdahaleyi MHP Meclis üyesi Eşref Ayhan Arpacı ve CHP Meclis üyesi Hakan Tanta yaptı.

Daha sonra sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaşın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.