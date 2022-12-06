Kocaeli'de 21 bin 200 makaron ile 70 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 21 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Agah Ateş Mahallesi, Küllük Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 21 bin 200 makaron ile 70 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Sürücü K.Ç. gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.