Kocaeli'de aranması bulunan 9 hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda haklarında çeşitli suçlardan, değişen oranlarda hapis cezası bulunan S.G, G.A, S.S, S.G, E.E, H.T, A.A, O.K. ile U.E. yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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