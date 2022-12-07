Karamürsel Halk Eğitim Merkezi yurt dışı hareketlilik faaliyetlerini tamamladı

KOCAELİ (AA) - Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi, Erasmus Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyonu projesi kapsamında yurt dışı hareketlilik faaliyetlerini tamamladı.
Projeyle merkez müdürü Bahar Kaplan Yavuz, İtalya'nın Floransa kentinde yetişkin eğitimi çalışmalarına katıldı, müdür yardımcısı Handan Erbaş ve el sanatları öğretmeni Hülya Bölgen, Yunanistan'ın Girit adasında işbaşı gözlem yaparak yetişkin eğitimi veren kurumda takı tasarımı alanında uygulama ve gözlem gerçekleştirdi, sınıf öğretmeni Serap Gülay Yüksel Çekya'nın Prag şehrinde öğretimde web 2.0 araçlarının kullanılmasıyla ilgili yapılandırılmış kurs eğitimi aldı.
Yavuz, gazetecilere, katılımcıların, proje hedefleri doğrultusunda kurs, gözlem ve edinimlerin yanı sıra kültürel gezi faaliyetlerine de katılarak yeni kazanımlar elde ettiğini, faaliyetlere katılım sağlayan idareci ve öğretmenlerin kurs/işbaşı gözlem katılım belgesi ile Europass hareketlilik belgesi almaya hak kazandığını kaydetti.