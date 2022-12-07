Düzce'de depremzedelerin yaralarını sarmak için Kocaeli jandarması 48 personelle hizmet verdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için çadır kurmak, psikososyal destek sağlamak ve yardım malzemelerini ulaştırmak üzere 48 personelle görev yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, 23 Kasım'da meydana gelen deprem sonrasında, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve çadır kurmak üzere Kocaeli Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli 42 personel ve afetzedelere psikososyal destek sağlamak üzere 6 kadın astsubayın Düzce'de görevlendirildiği bildirildi.
Görevlendirilen Asayiş Komando Bölüğü tarafından merkez ilçe mahallelerinde 320 yaşam çadırı ve 1 ibadethane çadırı kurularak vatandaşlara barınma imkanı sağlandı, ayrıca 6 kadın personel tarafından Çilimli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ısıtıcı, battaniye, gıda ve temizlik malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi.