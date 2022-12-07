Kocaeli Milli İrade Meydanı projesinde temel betonu döküldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 50 bin metrekare alana sahip meydanın temel betonu döküldü, kalan diğer alanların ise kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.

Bitirildiğinde kentin cazibe merkezi olacak Milli İrade Meydanı projesinde altyapı işleri ve saha içi imalatları sürüyor.

Altyapısı biten yerlerin asfaltına hazırlık yapılan projede 125 kişilik çok amaçlı salon, fitnes ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları yer alacak.

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