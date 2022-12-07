Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Eski Bağdat Caddesi'nde Abdullah K'nin kullandığı 41 ALR 326 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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