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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'nde üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

AA

Kocaeli'nde üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - İzmit'te üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu

Bayındırlık Mahallesi'nde yaşayan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Beyza Sarı'nın (22) hareketsiz olduğunu gören ev arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Öğrencinin cenazesinin memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

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