Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ALV 992 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yavuz Sultan Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan Mustafa Turgut'a (76) çarptı.

Yola savrulan Turgut'a, S.B. yönetimindeki 41 AAH 587 plakalı otomobil de çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Turgut'un, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören eşinin yanına gittiği öğrenildi.



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