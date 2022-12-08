Kocaeli'de 8 sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürülmesine inceleme

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 8 sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaptığı yazılı açıklamada, hayvanseverlerin ihbarıyla harekete geçen belediye veteriner hekimi Tayfun Belek ve ekibinin, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan sahipsiz hayvanları beslenme noktalarına gittiğini belirtti.

Bölgeye giden ekibin, sahipsiz köpeklerinin zehirlendiğini tespit ettiğini aktaran Şayir, "Yapılan müdahalelerle 3 köpek kurtarılmış, maalesef 8 sokak köpeği telef olmuştur. Kurtarılamayan köpeklerden biri hekimimiz ve ekibimizce alınarak otopsi amacıyla Pendik Hayvan Sağlığı Enstitüsüne götürülerek otopsi süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Şayir, olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bilgilendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tespit tutanağı olay yerine gelen ekiplerce tanzim edilmiş akabinde İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Çevrede yapılan inceleme sırasında bulunan bir su birikintisinden numune alınmış ve laboratuvara gönderilmiştir. Olay mahalline bakan Jandarma Komutanlığına olayın faillerinin ortaya çıkarılması hususunda şikayette bulunulmuştur."





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