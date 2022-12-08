Gebze’de kasisten geçerken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kasisten geçerken devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyreden Fırat A'nın kullandığı 41 AJJ 790 plakalı motosiklet, kasisten geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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