Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etiket fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde yapışkanlı rulo etiket üreten fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, depoda hasar meydana geldi.

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