Kocaeli'de mesleki eğitim merkezinden dikiş makineleri çalan şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mesleki eğitim merkezinden dikiş makinelerini çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta Kartepe Meslek ve Sanat Eğitimi Merkezi'nden (KAR-MEK) 9 dikiş makinesinin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda hırsızlık şüphelilerinin R.Ö. ve N.Ö. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden R.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, çalıntı dikiş makineleri de ele geçirildi. N.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediliyor.

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